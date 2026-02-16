Milano 17:29
Londra: positiva la giornata per Barclays

(Teleborsa) - Avanza la holding bancaria inglese, che guadagna bene, con una variazione del 2,49%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Barclays rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,616 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,675. Il peggioramento di Barclays è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,58.

