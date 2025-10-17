Londra: performance negativa per Croda International

(Teleborsa) - Retrocede la società chimica inglese
, con un ribasso del 2,76%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Croda International
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,06%, rispetto a -2,07% del principale indice della Borsa di Londra
).
Le implicazioni di breve periodo di Croda International
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,58 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 27,83. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 29,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)