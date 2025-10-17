Londra: scambi negativi per BAE Systems

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, in flessione del 3,04% sui valori precedenti.
L'andamento di BAE Systems
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario di BAE Systems
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 18,38 sterline. Prima resistenza a 18,65. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 18,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)