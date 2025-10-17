Madrid: allunga il passo BBVA

(Teleborsa) - Rialzo per Banco di Bilbao
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,50%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della banca spagnola
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di BBVA
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 16,27 Euro. Prima resistenza a 17,13. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 15,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)