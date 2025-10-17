Milano 15:00
41.890 -1,14%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 15:00
9.341 -1,01%
Francoforte 15:00
23.883 -1,60%

Madrid: andamento negativo per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Indra
Seduta in ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che mostra un decremento del 3,37%.
Condividi
```