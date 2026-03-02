Madrid: accelera Indra

(Teleborsa) - Ottima performance per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che scambia in rialzo del 4,54%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Indra
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Indra
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 63,62. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)