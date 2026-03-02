Milano 17:24
Madrid: accelera Indra

Madrid: accelera Indra
(Teleborsa) - Ottima performance per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che scambia in rialzo del 4,54%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Indra evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Indra è in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 63,62. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
