Milano 15:00
41.890 -1,14%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 15:00
9.341 -1,01%
Francoforte 15:00
23.883 -1,60%

Madrid: andamento negativo per Solaria

Migliori e peggiori
Madrid: andamento negativo per Solaria
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con una flessione dell'1,85%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Solaria più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Solaria classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,09 Euro e primo supporto individuato a 14,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```