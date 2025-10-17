Madrid: andamento negativo per Solaria

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, con una flessione dell'1,85%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Solaria
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Solaria
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,09 Euro e primo supporto individuato a 14,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)