Madrid: andamento negativo per Solaria

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', con una flessione dell'1,85%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,09 Euro e primo supporto individuato a 14,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15,47.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)