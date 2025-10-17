Milano 15:00
41.890 -1,14%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 15:01
9.344 -0,98%
Francoforte 15:00
23.891 -1,57%

Madrid: si concentrano le vendite su Caixabank

Sottotono la banca spagnola, che passa di mano con un calo del 3,26%.
