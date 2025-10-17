Milano 10:21
41.452 -2,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:21
9.278 -1,68%
Francoforte 10:20
23.728 -2,24%

Male Barclays sul mercato azionario di Londra

Migliori e peggiori, In breve
Male Barclays sul mercato azionario di Londra
Pressione sulla holding bancaria inglese, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,14%.
Condividi
```