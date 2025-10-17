Manovra: Gamberini (Legacoop) sottolinea l’importanza delle imprese e chiede misure di crescita e sostegno ai salari

(Teleborsa) - "Bene: l’auspicio è che questa dichiarazione di intenti si traduca in provvedimenti di lungo respiro e in una disponibilità al confronto con le parti sociali, che abbiamo sollecitato in occasione dell’incontro di lunedì a Palazzo Chigi, per definire un quadro di politiche industriali di sostegno agli investimenti per la crescita del Paese". Ad affermarlo è ilcommentando le parole della premier Meloni."L’annuncio di-sottolinea Gamberini- è un segnale importante, ma non ancora sufficiente, come sostanzialmente riconosciuto dalla stessa presidente del Consiglio, che ha precisato come il governo stia valutando la possibilità di usare la revisione di medio termine della Politica di coesione per aumentare queste risorse. L’auspicio è che adessoe che, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti sociali, si avvii un tavolo di confronto per definire interventi efficaci che mettano in condizione le imprese di programmare investimenti per promuovere la crescita complessiva del Paese, con un’attenzione particolare ai soggetti dell’Economia Sociale"."Le misure in materia di riduzione delle tasse e di sostegno ai salari che avevamo richiesto nell’incontro a Palazzo Chigi -prosegue il presidente di Legacoop- sonoed in linea con quanto da tempo richiesto da Legacoop, ovvero un supporto del Governo a fianco delle categorie che i contratti li rinnovano. Per non creare iniquità(dal 2024, anno successivo al picco inflattivo) per non penalizzare chi, come il sistema cooperativo, ha risposto attivamente per primo alle necessità dei lavoratori"."Desta inoltre preoccupazione, ma attendiamo di avere maggiori informazioni -conclude Gamberini-Più volte abbiamo sollecitato questo Governo ad intervenire a supporto delle parti sociali e delle imprese per dare forza al secondo pilastro previdenziale, per costruire un futuro migliore per i giovani lavoratori. Avere la capacità di guardare al futuro, oltre che al presente, dovrebbe essere la prerogativa di chi governa il nostro Paese".