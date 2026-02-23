Decreto PNRR: carta d’identità “a vita” per over 70, le novità

(Teleborsa) - Semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre disagi e oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei Comuni, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità: è con questo obiettivo che è pronta ad entrare in vigore laInserita dal governo nel decreto legge Pnrr, la misura è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale, ma dovrà ancora passare in Parlamento per la conversione in legge. L'intervento riguarderà ogni cartaLa carta, inoltre, èIntanto- sottolinea, in particolare, il risultato di grande importanza per il sistema delle piccole imprese - ricorda che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Pnrr avvenuta il 19 febbraio diventa operativoIl monte ore dedicato alle pratiche burocratiche scenderà da 313 a 263 ore, che si traducono in 30 - 50 ore in meno l'anno"."La semplificazione amministrativa e normativa è la principale riforma che serve al Paese, alle imprese, ai cittadini e alla stessa pubblica amministrazione""La collaborazione con il Ministro Paolo Zangrillo ha prodotto un risultato importante. Ma il processo di semplificazione è un motore che non si deve mai arrestare. Non dimentichiamo che le imprese hanno ancora di fronte un moloch burocratico da 40 miliardi. In ogni caso è fondamentale che d'ora in avanti si rispetti il principio che ogni nuovo adempimento deve essere accompagnato da almeno una semplificazione per evitare di vanificare gli effetti della sburocratizzazione".