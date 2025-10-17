New York: brillante l'andamento di Gilead Sciences

(Teleborsa) - Balza in avanti la società biofarmaceutica americana
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,73%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gilead Sciences
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 121,8 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 119,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 118,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)