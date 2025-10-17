Milano 17:06
41.822 -1,30%
Nasdaq 17:06
24.661 +0,01%
Dow Jones 17:06
46.044 +0,20%
Londra 17:06
9.359 -0,81%
Francoforte 17:06
23.871 -1,65%

New York: brillante l'andamento di Gilead Sciences

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società biofarmaceutica americana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,73%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gilead Sciences più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 121,8 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 119,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 118,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
