New York: si concentrano le vendite su Micron Technology

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di microchip, che presenta una flessione del 2,61% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Micron Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Micron Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 201,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 194,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 208,2.

