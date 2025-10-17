Newmont scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società mineraria
, che soffre con un calo del 6,73%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Newmont
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,57%, rispetto a -1,43% dell'indice del basket statunitense
).
La tendenza di breve di Newmont
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 94,98 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 89,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 100,2.
