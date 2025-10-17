Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 19:09
24.713 +0,23%
Dow Jones 19:09
46.065 +0,25%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

Newmont scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società mineraria, che soffre con un calo del 6,73%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Newmont mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,57%, rispetto a -1,43% dell'indice del basket statunitense).


La tendenza di breve di Newmont è in rafforzamento con area di resistenza vista a 94,98 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 89,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 100,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
