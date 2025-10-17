Piazza Affari: giornata depressa per Prysmian

gruppo specializzato nella produzione di cavi

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,67% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 88,78 Euro. Rischio di discesa fino a 87,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 90,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)