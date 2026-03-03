Milano 10:51
44.579 -3,68%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:51
10.515 -2,46%
Francoforte 10:51
23.835 -3,26%

Piazza Affari: perdite consistenti per Prysmian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che presenta un pessimo -4,19%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prysmian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve dell'azienda produttrice di cavi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 99,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 101,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
