Piazza Affari: perdite consistenti per Prysmian

(Teleborsa) - A picco il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che presenta un pessimo -4,19%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prysmian
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve dell'azienda produttrice di cavi
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 99,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 101,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)