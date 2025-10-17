Milano 10:25
41.457 -2,16%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:25
9.283 -1,62%
Francoforte 10:24
23.752 -2,14%

Piazza Affari: performance negativa per D'Amico

Ribasso composto e controllato per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che presenta una flessione del 3,36% sui valori precedenti.
