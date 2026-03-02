Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:37
24.885 -0,30%
Dow Jones 17:37
48.754 -0,46%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: scambi al rialzo per D'Amico

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che tratta in utile del 3,20% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di D'Amico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,28 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,76.

