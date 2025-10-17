Milano 12:43
41.533 -1,99%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:43
9.323 -1,20%
Francoforte 12:43
23.770 -2,07%

Piazza Affari: rosso per Banca MPS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Banca MPS
Pressione sull'istituto di Rocca Salimbeni, che tratta con una perdita del 3,77%.
Condividi
```