Milano 11:44
45.113 +0,37%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:44
9.969 +0,38%
Francoforte 11:44
24.520 +0,12%

Piazza Affari: positiva la giornata per Banca MPS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di Rocca Salimbeni, con una variazione percentuale del 2,99%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Monte Paschi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,95%, rispetto a +1,37% del principale indice della Borsa di Milano).


Tecnicamente, Banca Monte dei Paschi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,31. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
