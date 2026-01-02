Piazza Affari: positiva la giornata per Banca MPS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di Rocca Salimbeni
, con una variazione percentuale del 2,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Monte Paschi
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,95%, rispetto a +1,37% del principale indice della Borsa di Milano
).
Tecnicamente, Banca Monte dei Paschi
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,31. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)