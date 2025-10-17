Superbonus, Enea: investimenti superbonus superano 121,2 miliardi

(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%
, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 30 settembre 2025 era complessivamente pari a 500.927 (erano 500.651 a fine agosto). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea
sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.
Gli investimenti ammessi a detrazione
a livello nazionale erano pari a circa 122,2 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi
ammontano a poco più di 117,6 miliardi di euro.
Complessivamente, al 30 settembre, si sono registrate 138.352 asseverazioni relative a condomini
, per un investimento di 83,8 miliardi, pari al 67,9% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.184 asseverazioni relative a edifici unifamiliari
per un totale di 28,7 miliardi di investimento, pari al 22,9% dell'investimento complessivo, e 117.386 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti
(investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,2% del totale).