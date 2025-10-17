Superbonus, Enea: investimenti superbonus superano 121,2 miliardi

(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 30 settembre 2025 era complessivamente pari a 500.927 (erano 500.651 a fine agosto). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.Glia livello nazionale erano pari a circa 122,2 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardanoammontano a poco più di 117,6 miliardi di euro.Complessivamente, al 30 settembre, si sono registrate 138.352 asseverazioni relative a, per un investimento di 83,8 miliardi, pari al 67,9% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.184 asseverazioni relative aper un totale di 28,7 miliardi di investimento, pari al 22,9% dell'investimento complessivo, e 117.386 asseverazioni per lavori in(investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,2% del totale).