Superbonus, ENEA: investimenti si portano a quasi 126,1 miliardi

(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni
relative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 31 gennaio 2026
era complessivamente pari a 502.919
(erano 502.544 a fine dicembre 2025). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea
sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.
Gli investimenti ammessi a detrazione
a livello nazionale erano pari a meno di 126,1 miliardi
di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 120,6 miliardi di euro.
Complessivamente, al 31 gennaio, si sono registrate 139.912 asseverazioni relative a condomini
, per un investimento di 85,7 miliardi, pari al 68,4% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.583 asseverazioni relative a edifici unifamiliari
per un totale di 28,8 miliardi di investimento, pari al 22,5% dell'investimento complessivo, e 117.419 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti
(investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,1% del totale).