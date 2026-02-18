Superbonus, ENEA: investimenti si portano a quasi 126,1 miliardi

(Teleborsa) - Il numero dellerelative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Eneaera complessivamente pari a(erano 502.544 a fine dicembre 2025). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.Glia livello nazionale erano pari adi euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 120,6 miliardi di euro.Complessivamente, al 31 gennaio, si sono registrate 139.912 asseverazioni relative a, per un investimento di 85,7 miliardi, pari al 68,4% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.583 asseverazioni relative aper un totale di 28,8 miliardi di investimento, pari al 22,5% dell'investimento complessivo, e 117.419 asseverazioni per lavori in(investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,1% del totale).