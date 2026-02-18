Milano 15:55
46.356 +1,29%
Nasdaq 15:55
24.823 +0,49%
Dow Jones 15:55
49.749 +0,43%
Londra 15:55
10.700 +1,36%
Francoforte 15:55
25.228 +0,92%

Superbonus, ENEA: investimenti si portano a quasi 126,1 miliardi

Economia
Superbonus, ENEA: investimenti si portano a quasi 126,1 miliardi
(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 31 gennaio 2026 era complessivamente pari a 502.919 (erano 502.544 a fine dicembre 2025). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.

Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a meno di 126,1 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 120,6 miliardi di euro.

Complessivamente, al 31 gennaio, si sono registrate 139.912 asseverazioni relative a condomini, per un investimento di 85,7 miliardi, pari al 68,4% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.583 asseverazioni relative a edifici unifamiliari per un totale di 28,8 miliardi di investimento, pari al 22,5% dell'investimento complessivo, e 117.419 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti (investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,1% del totale).
Condividi
```