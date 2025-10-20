Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 ottobre
Composto rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,62%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 60,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 62,81. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 59,47.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)