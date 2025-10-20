Milano 13:18
Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un timido +0,01%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3405. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3444. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3483.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
