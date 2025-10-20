Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

Borsa: Andamento brillante per Francoforte, in accelerazione dell'1,80%

Il DAX termina la sessione a 24.258,8 punti

In breve, Finanza
Francoforte è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,8%), archiviando le contrattazioni a 24.258,8 punti.
