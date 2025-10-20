Milano 13:21
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +2,41%

Hang Seng a 25.854,98 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +2,41% a quota 25.854,98 all'apertura pomeridiana.
