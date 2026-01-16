Milano 15-gen
45.850 0,00%
Nasdaq 15-gen
25.547 +0,32%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 15-gen
10.239 0,00%
Francoforte 15-gen
25.352 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,27%

Hang Seng a 26.851,69 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -0,27% a quota 26.851,69 all'apertura pomeridiana.
