Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

Il FTSE MIB tratta in utile a 42.367,48 punti

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,46% alle 16:00
Spunto rialzista dell'1,46% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 42.367,48 punti.
