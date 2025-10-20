Milano
Lunedì 20 Ottobre 2025, ore 13.38
Borsa: Shanghai in caduta libera (-1,95%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi 3.839,76 punti
In breve
,
Finanza
20 ottobre 2025 - 03.38
L'Indice della Borsa cinese affonda dell'1,95% a quota 3.839,76 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(1134)
