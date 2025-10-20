Milano 13:22
42.321 +1,35%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:22
9.389 +0,37%
Francoforte 13:21
24.100 +1,13%

Borsa: Shanghai in caduta libera (-1,95%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi 3.839,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai in caduta libera (-1,95%)
L'Indice della Borsa cinese affonda dell'1,95% a quota 3.839,76 in apertura.
Condividi
```