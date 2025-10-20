Erfo, Travisano: siamo sempre in allerta per nuove opportunità di investimento

Erfo





(Teleborsa) - "È stato sicuramente, e che ha visto sicuramente come punto principale il consolidamento di Fit and Go. Questa operazione ci ha permesso di creare di fatto un ecosistema di oltre 266 punti vendita che abbraccia un concetto ampio di wellness a 360 gradi, perché appunto coniugano nutrizione e fitness in un unico grande gruppo, con una proposta di valore unica nel mercato di riferimento". Lo ha detto a Teleborsa, CFO e Investor Relations Manager di, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Quindi i numeri sono stati poi il risultato di queste scelte: i ricavi sono cresciuti di oltre il 56%, l'EBITDA del 64% - ha aggiunto - Continuiamo a generare cassa in maniera importante, a dimostrazione che riusciamo a crescere in maniera sostenibile e a garantire dei percorsi sempre di sviluppo trainati dallache portiamo avanti ormai da sempre"., perché condividiamo un target di clienti che ha di fatto lo stesso bisogno, cioè quello di stare bene, di stare in forma - ha raccontato Travisano - Quindi noi quello che cerchiamo di fare, e che abbiamo fatto anche nei primi mesi dopo il consolidamento e l'integrazione, è quello di creare dei percorsi condivisi di benessere tra i nostri format storici principali - quindi Diètnatural e Bodysano - e Fit and Go"."Sostanzialmente creiamo dei percorsi che spaziano tra la nutrizione e il fitness - ha proseguito - Abbiamo creato in Fit and Go una linea di prodotti dedicati al fitness e quindi abbiamo. E soprattutto facciamo tante strategie di cross-selling sia B2B che B2C. B2B perché i nostri franchisee spesso riescono a essere guidati da noi a essere un franchisee multi-brand e multi-store, quindi ci sono centri affiliati di Fit and Go che hanno deciso di sposare il progetto Diètnatural e quindi aprirsi anche a questo format nostro storico e principale. E a livello B2C, appunto, fare delle strategie di vicinato, quindi collaborazioni tra Diètnatural e Fit and Go, soprattutto nei territori dove c'è una possibilità che ci permette di fare questo. Quindisu una clientela che ha dei medesimi bisogni e quindi riusciamo a creare delle strategie importanti di cross-selling"."Stabilmente, perché ormai ci piace definirci un polo attrattivo del wellness a 360 gradi - ha detto il CFO di Erfo - Quindi riusciamo in maniera agevole anche a integrare nuovi format retail con i quali condividiamo una base, un minimo comune denominatore, che è il far stare bene i clienti e le persone con l'innovazione e la ricerca. E quindi sul mondo retail sicuramente siamo sempre attivi a cercare e integrare nuove catene, ma anche nell'ambito più tradizionale, quindi della Medical Division, sulla nostra linea di business che è strutturata su un modello tradizionale che è quella degli integratori per il mercato, per le farmacie e per gli ospedali anche lì siamo molto attenti a cercare delle strutture commerciali, dei canali distributivi alternativi da integrare sul nostro business organico. Quindi due macroaree che continuano a viaggiare in maniera parallela: il mondo retail franchising e il mondo di ricerca e sviluppo e Medical Division, quindi mercato tradizionale legato alla vendita di integratori alimentari che produciamo e ricerchiamo internamente da sempre".