Assocalzaturifici sostiene il cortometraggio realizzato da OffiCine–IED "Finché morte non ci separi"

Economia
(Teleborsa) - Assocalzaturifici consolida la propria leadership non solo nella qualità manifatturiera, ma anche nella capacità di interpretare le responsabilità dell’impresa contemporanea. La partecipazione a "Finché morte non ci separi", cortometraggio realizzato da OffiCine–IED con la regia di Alice Gnech ed Edoardo Maione e la direzione artistica di Silvio Soldini, conferma l’impegno dell’Associazione nel sostenere progetti ad alto valore sociale e culturale.

L’opera affronta con un linguaggio narrativo potente il tema della violenza psicologica e domestica, trasformando il racconto in uno strumento di consapevolezza collettiva. Per Assocalzaturifici, supportare il film significa riconoscere al cinema un ruolo strategico: un mezzo capace di superare la freddezza dei dati e incidere realmente sulla percezione pubblica.

Il progetto rappresenta inoltre un modello di formazione evoluta. Attraverso OffiCine–IED, i giovani autori hanno potuto confrontarsi con professionisti affermati e con le tecniche emergenti della virtual production, trasformando il talento in competenza concreta. Un investimento che, come sottolineato dalla Presidente Giovanna Ceolini, costituisce una leva imprescindibile per offrire prospettive solide alla Generazione Z e dotare il settore di nuove professionalità.

"Abbiamo deciso di sostenere la realizzazione di questo cortometraggio - afferma Giovanna Ceolini Presidente di Assocalzaturifici - perché rappresenta un’opportunità concreta per contribuire alla sensibilizzazione sul tema della violenza, attraverso un linguaggio potente e accessibile come quello del cinema. Da sempre siamo attenti ai temi sociali e alla valorizzazione della formazione come leva di crescita e cambiamento. Crediamo fermamente nel talento delle nuove generazioni e nella forza della cultura come strumento di trasformazione".

La collaborazione con Fondazione Libellula e Fondazione Una Nessuna Centomila rafforza una visione di mecenatismo culturale moderno, in cui l’industria del fashion system partecipa attivamente ai processi di cambiamento sociale.

"Ringrazio Assocalzaturifici e le aziende calzaturiere che hanno voluto supportarci nella realizzazione di questo progetto" – dichiara Cristina Marchetti Direttore OffiCine-IED "perché con il sostegno e il coinvolgimento di aziende, enti e istituzioni, si attivano e coltivano nuove forme di mecenatismo culturale fondate sull’incoraggiamento del talento, dei giovani, e della loro professionalizzazione, e orientate al finanziamento dei percorsi formativi".

Con questa iniziativa, nel suo 80esimo anniversario, Assocalzaturifici rinnova i propri valori di tenacia e responsabilità, scegliendo la cultura come spazio di libertà e come strumento per trasformare l’emozione in consapevolezza e l’impegno in un cambiamento concreto, proiettandosi verso il futuro, attraverso iniziative concrete che valorizzano il dialogo tra industria, arte e formazione.

Il Cortometraggio sarà disponibile sui sito di assocalzaturifici, offi-cine e IED dal 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.


