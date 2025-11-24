Assocalzaturifici sostiene il cortometraggio realizzato da OffiCine–IED "Finché morte non ci separi"

(Teleborsa) -consolida la propria leadership non solo nella qualità manifatturiera, ma anche nella capacità di interpretare le responsabilità dell’impresa contemporanea. La partecipazione a "", cortometraggio realizzato dacon la regia diede la direzione artistica diconferma l’impegno dell’Associazione nel sostenere progetti ad alto valore sociale e culturale.L’opera affronta con un linguaggio narrativo potente il tema della violenza psicologica e domestica, trasformando il racconto in uno strumento di consapevolezza collettiva. Persupportare il film significaIl progetto rappresenta inoltre un modello di formazione evoluta. Attraverso, i giovani autori hanno potuto confrontarsi con, trasformando il talento in competenza concreta. Un investimento che, come sottolineato dalla Presidente Giovanna Ceolini, costituisce una leva imprescindibile per offrire prospettive solide alla Generazione Z e dotare il settore di nuove professionalità."Abbiamo deciso di sostenere la realizzazione di questo cortometraggio - afferma- perché rappresenta, attraverso un linguaggio potente e accessibile come quello del cinema. Da sempre siamo attenti ai temi sociali e alla valorizzazione della formazione come leva di crescita e cambiamento. Crediamo fermamente nele nella forza della cultura come strumento di trasformazione".La collaborazione conrafforza una visione di mecenatismo culturale moderno, in cui l’industria del fashion system partecipa attivamente ai processi di cambiamento sociale."Ringrazio Assocalzaturifici e le aziende calzaturiere che hanno voluto supportarci nella realizzazione di questo progetto" – dichiara"perché con il sostegno e il coinvolgimento di aziende, enti e istituzioni, si attivano e coltivano nuove forme di mecenatismo culturale fondate sull’incoraggiamento del talento, dei giovani, e della loro professionalizzazione, e orientate al finanziamento dei percorsi formativi".Con questa iniziativa, nel suo 80esimo anniversario,, scegliendo la cultura come spazio di libertà e come strumento per trasformare l’emozione in consapevolezza e l’impegno in un cambiamento concreto, proiettandosi verso il futuro, attraverso iniziative concrete che valorizzano il dialogo tra industria, arte e formazione.Il Cortometraggio sarà disponibile sui sito di assocalzaturifici, offi-cine e IEDin occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.