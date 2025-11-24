Assocalzaturifici sostiene il cortometraggio realizzato da OffiCine–IED "Finché morte non ci separi"

(Teleborsa) - Assocalzaturifici
consolida la propria leadership non solo nella qualità manifatturiera, ma anche nella capacità di interpretare le responsabilità dell’impresa contemporanea. La partecipazione a "Finché morte non ci separi
", cortometraggio realizzato da OffiCine–IED
con la regia di Alice Gnech
ed Edoardo Maione
e la direzione artistica di Silvio Soldini,
conferma l’impegno dell’Associazione nel sostenere progetti ad alto valore sociale e culturale.
L’opera affronta con un linguaggio narrativo potente il tema della violenza psicologica e domestica, trasformando il racconto in uno strumento di consapevolezza collettiva. Per Assocalzaturifici,
supportare il film significa riconoscere al cinema un ruolo strategico: un mezzo capace di superare la freddezza dei dati e incidere realmente sulla percezione pubblica.
Il progetto rappresenta inoltre un modello di formazione evoluta. Attraverso OffiCine–IED
, i giovani autori hanno potuto confrontarsi con professionisti affermati e con le tecniche emergenti della virtual production
, trasformando il talento in competenza concreta. Un investimento che, come sottolineato dalla Presidente Giovanna Ceolini, costituisce una leva imprescindibile per offrire prospettive solide alla Generazione Z e dotare il settore di nuove professionalità.
"Abbiamo deciso di sostenere la realizzazione di questo cortometraggio - afferma Giovanna Ceolini Presidente di Assocalzaturifici
- perché rappresenta un’opportunità concreta per contribuire alla sensibilizzazione sul tema della violenza
, attraverso un linguaggio potente e accessibile come quello del cinema. Da sempre siamo attenti ai temi sociali e alla valorizzazione della formazione come leva di crescita e cambiamento. Crediamo fermamente nel talento delle nuove generazioni
e nella forza della cultura come strumento di trasformazione".
La collaborazione con Fondazione Libellula
e Fondazione Una Nessuna Centomila
rafforza una visione di mecenatismo culturale moderno, in cui l’industria del fashion system partecipa attivamente ai processi di cambiamento sociale.
"Ringrazio Assocalzaturifici e le aziende calzaturiere che hanno voluto supportarci nella realizzazione di questo progetto" – dichiara Cristina Marchetti Direttore OffiCine-IED
"perché con il sostegno e il coinvolgimento di aziende, enti e istituzioni, si attivano e coltivano nuove forme di mecenatismo culturale fondate sull’incoraggiamento del talento, dei giovani, e della loro professionalizzazione, e orientate al finanziamento dei percorsi formativi".
Con questa iniziativa, nel suo 80esimo anniversario, Assocalzaturifici rinnova i propri valori di tenacia e responsabilità
, scegliendo la cultura come spazio di libertà e come strumento per trasformare l’emozione in consapevolezza e l’impegno in un cambiamento concreto, proiettandosi verso il futuro, attraverso iniziative concrete che valorizzano il dialogo tra industria, arte e formazione.
Il Cortometraggio sarà disponibile sui sito di assocalzaturifici, offi-cine e IED dal 25 novembre
in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.