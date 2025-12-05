Otofarma, a gennaio sul mercato la nuova generazione di dispositivi acustici basati sull'AI

Otofarma

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di dispositivi acustici distribuiti principalmente attraversoil canale farmaceutico, ha: Serie Premium, Serie Avanzata e Serie Standard. Questi nuovi dispositivi rappresenteranno un ulteriore e significativo passo avanti nell’evoluzione del mercato audiologico e nell’assistenza dei pazienti audiolesi, grazie all’utilizzo mirato di algoritmi di Intelligenza Artificiale e a nuove innovative funzionalità.Le innovazioni dei prodotti con cui Otofarmarappresenteranno un elemento di traino fondamentale per l’ampliamento della propria base clienti e per il rafforzamento della partnership con la rete delle farmacie, si legge in una nota.L’analizza un numero crescente di ambienti sonori e, sempre più precisa e potenziata, è in grado di distinguere i rumori dalla voce umana e di enfatizzarne le frequenze, ottimizzando automaticamente l’ascolto e migliorando la comunicazione anche nelle situazioni più difficili. Grazie a queste innovative capacità di adattamento automatico i nuovi apparecchi potranno combinare, garantendo un utilizzo ottimale immediato anche in situazioni più estreme e aprendo così nuove possibilità d'uso in ambienti fino ad oggi critici per il paziente audioleso, come per esempio mercati affollati, feste o eventi pubblici in teatri, aeroporti e aule universitarie."Siamo orgogliosi di presentare la generazione più potente, intelligente e intuitiva della storia di Otofarma - ha affermato la- Facciamo un passo decisivo verso il futuro dell’ascolto. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare dispositivi che migliorassero realmente la qualità della vita delle persone. Con i nuovi dispositivi offriamo una tecnologia più umana, capace di adattarsi con naturalezza alle situazioni quotidiane, anche alle più complesse. Con le innovazioni apportate ai prodotti di queste nuove serie, siamo orgogliosi di poter affermare che Otofarma metterà i pazienti audiolesi nelle condizioni di condurre la propria vita professionale e sociale serenamente, senza limitazioni o condizionamenti dovuti alla propria condizione e agli ambienti circostanti".