Smart Capital, Costantini: dopo Marcap rimaniamo super acquisitivi, focus sulla meccanica

(Teleborsa) - Quella con la marchigiana Marcap
non sarà l'ultima operazione del genere per Smart Capital
, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, che rimane "super acquisitiva" e prevede "un 2026 sicuramente caldo
, perché vediamo molto fermento e tanti piccoli soggetti che si muovono ormai in settori dove se non fai scala rischi di rimanere ai margini". Lo dice a Teleborsa Andrea Costantini, presidente e AD
di Smart Capital
, dopo che stamattina ha annunciato un accordo strategico da circa 5 milioni di euro con i soci di Marcap, holding di partecipazioni industriali basata a Recanati (MC), per l'acquisizione del 100% del capitale di Marcap e il contestuale reinvestimento, da parte degli attuali soci di Marcap, in Smart Capital.
Marcap, che annovera tra i propri soci alcune delle più importanti famiglie imprenditoriali del territorio marchigiano, tra cui la famiglia di Alessandro e Domenico Guzzini, la famiglia Clementoni, Enrico Giacomelli, Giuseppe Casali e Pompeo Iachini
, opera principalmente attraverso due ambiti: portafoglio diversificato di co-investimenti in PMI italiane e servizi di corporate finance quali M&A advisory, pianificazione finanziaria e controllo di gestione, equity e debt fundraising.
"Stavamo studiando questa operazione da un po' e per noi è strategica perché rileviamo anche una piccola struttura locale con tre persone con capacità di origination di nuove operazioni
- racconta Costantini - rafforzandoci in una regione importante per le PMI". La parte di advisory di Marcap è infatti destinata a inserirsi, nel contesto di un più ampio processo di crescita e aggregazione, quale polo di Smart Capital dedito all'attività di advisory.
L'acquisizione di Marcap è resa possibile dall'aumento di capitale da quasi 8 milioni di euro
che la società sta concludendo. Nella parte in opzione è stato sottoscritto
il 25,65% circa del totale (circa 2 milioni di euro), con i diritti di opzione non esercitati che saranno offerti in Borsa il 16 e il 17 dicembre 2025. Costantini è convinto che la maggior parte dell'inoptato sarà sottoscritto dai soci di Marcap
per il loro ingresso nell'azionariato della società, con altre famiglie lombarde - territorio di riferimento di Smart Capital - che hanno già espresso interesse ad acquisire le quote rimanenti.
Famiglie importanti come quelle dietro Marcap trovano interessanti Smart Capital perché "sta avvenendo un consolidamento anche in questo settore
- spiega l'AD - Grazie al fatto che ci siamo quotati in Borsa, diamo dei rendimenti importanti, le nostre partecipate hanno fatto IPO, siamo visti come un aggregatore importante e sempre più forte
. Abbiamo selezionato Marcap perché hanno valori simili ai nostri con un forte legame con il territorio, ma in passato ci sono arrivate diverse richieste di integrazione con la nostra piattaforma, perché c'è consapevolezza che servono piattaforme più solide, multi-regionali, che abbiano più scala per fare operazioni più grandi e con un management team che possa crescere".
"Noi siamo sicuramente convinti che continueremo a crescere con la parte organica, ma laddove ci saranno opportunità interessanti le coglieremo
- prosegue Costantini - Siamo convinti che dovrà avvenire e quindi ci guardiamo intorno con interesse. Già a gennaio spingeremo sull'acceleratore con due progetti che vanno in questa direzione, uno nella meccanica con cui faremo diverse operazioni, e il potenziale polo con CrowdFundMe
e Smart4Tech, coi cui poi faremo ulteriori acquisizioni".
Nonostante le significative opportunità di crescita, Smart Capital non ha fretta di fare un passaggio di listino, anche se la strada è segnata: "Siamo convinti che il Segmento Professionale dell'Euronext Growth Milan si sposi bene con le nostre esigenze, contando che avevamo già un azionariato diffuso e famiglie che fanno investimenti rilevanti. Abbiamo sempre detto che è una fase transitoria e quindi nei prossimi anni faremo almeno il passaggio al Growth ordinario e magari in futuro anche al regolamentato su Euronext Milan
, ma oggi siamo ancora nella fase di costruzione portafoglio, di crescita
, di radicamento territoriale".