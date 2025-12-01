Nexo Studios: debuttano i FAST Channels Christmas Time e Top Serie – Elisa di Rivombrosa

(Teleborsa) - Isi ampliano con il debutto di Christmas Time e Top Serie – Elisa di Rivombrosa, due nuovi canali tematici ideati rispettivamente per gli appassionati dei film natalizi e i fan della serie televisiva.sono disponibili su Nexo+, Samsung Tv plus, LG Channels, Hisense, Toshiba e a breve arriveranno su Philips e TCL."Con il lancio di Christmas Time e Top Serie – Elisa di Rivombrosa – spiega– compiamo un passo importante nell'evoluzione dei nostri FAST Channels. Vogliamo offrire ai nostri spettatori contenuti sempre più mirati, riconoscibili e accessibili, e allo stesso tempo permettere agli investitori pubblicitari di dialogare con audience altamente verticali e qualificate. È un modo per rafforzare la capacità di Nexo Studios di parlare a pubblici diversi con prodotti di qualità e un'esperienza di fruizione immediata e gratuita"."Questo ulteriore sviluppo dell'offerta Nexo+ permetterà a IOL Advertising di rafforzare ulteriormente la propria offerta mirata e in generale di garantire ulteriore crescita dell'inventory CTV sempre più al centro delle strategie di comunicazione dei nostri clienti. Oltre alla tradizionale offerta rappresentata da spot da 15, 30 o 60 secondi all'interno dei break pubblicitari, siamo lieti di poter annunciare innovative opportunità di sponsorizzazione in modalità Brand Integration o Banner Customization in particolare per il canale dedicato alle festività natalizie" ha commentato