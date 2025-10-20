Milano 13:23
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In rialzo l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 1.640,28 punti.
