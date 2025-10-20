Milano 13:25
42.288 +1,27%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:25
9.389 +0,36%
Francoforte 13:24
24.099 +1,12%

Francoforte: in perdita ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: in perdita ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di acciaio, che perde terreno, mostrando una discesa del 22,65%.

L'andamento di ThyssenKrupp nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società tedesca specializzata nell'acciaio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9,65 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 9,11. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,888.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
