Milano 13:25
42.288 +1,27%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:25
9.389 +0,36%
Francoforte 13:24
24.099 +1,12%

Francoforte: performance negativa per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Aixtron
Retrocede Aixtron, con un ribasso dell'1,81%.
