Francoforte: brillante l'andamento di Aixtron
(Teleborsa) - Bene Aixtron, con un rialzo dell'1,87%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aixtron rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Aixtron è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,51 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 32,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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