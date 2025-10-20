Germania, prezzi alla produzione ancora in calo a settembre

(Teleborsa) - Frenano ancora i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato a settembre un decremento mensile dello 0,1%, rispetto al -0,8% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una salita dello 0,1%.Su base annuale, ihanno segnato una variazione negativa dell'1,7%, dopo il -2,3% di agosto.sono crollati del 7,3% su base annuale, mentre sono scesi dello 0,3% a livello mensile.