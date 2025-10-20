Milano 9:28
42.353 +1,42%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 9:28
9.402 +0,51%
24.098 +1,12%

Germania, prezzi alla produzione ancora in calo a settembre

Economia, Macroeconomia, Industria
Germania, prezzi alla produzione ancora in calo a settembre
(Teleborsa) - Frenano ancora i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato a settembre un decremento mensile dello 0,1%, rispetto al -0,8% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una salita dello 0,1%.

Su base annuale, i prezzi hanno segnato una variazione negativa dell'1,7%, dopo il -2,3% di agosto.

I prezzi dell'energia sono crollati del 7,3% su base annuale, mentre sono scesi dello 0,3% a livello mensile.
Condividi
```