Germania, prezzi alla produzione più deboli delle attese a dicembre

(Teleborsa) -ancora deboli in2025. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato un decrementodel 2,5% dopo il -2,3% del mese precedente. Il dato è peggiore del consensus che indicava un -2,4%., i prezzi hanno segnato una variazione pari a -0,2%, dopo il dato invariato di novembre e rispetto al -0,2% delle attese.A dicembre, il calo deiha continuato a essere la ragione principale del calo annuo dei prezzi alla produzione. Al contrario, i beni strumentali, i beni di consumo durevoli e non durevoli e i beni intermedi sono risultati più costosi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Escludendo i prezzi dell'energia, i prezzi alla produzione a dicembre 2025 sono aumentati dello 0,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e dello 0,1% rispetto a novembre 2025.Su, i prezzi alla produzione dei prodotti industriali sono stati inferiori dell'1,2% nel 2025 rispetto al 2024.