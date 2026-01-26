Appuntamenti macroeconomici: settimana del 26 gennaio 2026

(Teleborsa) - Lunedì 26/01/2026
06:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 110,5 punti; preced. 109,8 punti)
09:00 Spagna
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,5%)
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 88,3 punti; preced. 87,6 punti)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 3,1%; preced. -2,2%)
14:30 USA
: Indice CFNAI
14:30 USA
: Indice CFNAI (preced. -0,21 punti)
16:30 USA
: Indice Fed Dallas (preced. -10,9 punti) Martedì 27/01/2026
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (preced. 90 punti)
09:00 Spagna
: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10%; preced. 10,45%)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA
: Indice Fed Richmond (atteso -5 punti; preced. -7 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90,1 punti; preced. 89,1 punti) Mercoledì 28/01/2026
08:00 Germania
: Indice GFK (atteso -25,7 punti; preced. -26,9 punti)
10:00 Italia
: Fiducia imprese (preced. 96,5 punti)
10:00 Italia
: Fiducia consumatori (preced. 96,6 punti)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 14,1%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,6 Mln barili) Giovedì 29/01/2026
06:00 Giappone
: Fiducia consumatori (atteso 37,1 punti; preced. 37,2 punti)
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 3%; preced. 3%)
10:00 Italia
: Bilancia commerciale extra UE (preced. 6,92 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -9 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (atteso 97,1 punti; preced. 96,7 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -12,4 punti; preced. -13,1 punti)
11:00 Italia
: Fatturato industria, mensile (preced. -0,5%)
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso -1,9%; preced. -2,9%)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 4,9%; preced. 4,1%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 202K unità; preced. 200K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -44,5 Mld $; preced. -29,4 Mld $)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
16:00 USA
: Vendite ingrosso, mensile (preced. -0,4%)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,3%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -120 Mld piedi cubi) Venerdì 30/01/2026
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,7%; preced. 1%)
00:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,4%; preced. -2,7%)
07:30 Francia
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
07:30 Francia
: Consumi familiari, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi import, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
08:45 Francia
: Occupazione, trimestrale (preced. -0,1%)
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,3%)
09:00 Spagna
: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,6%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,9%)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Germania
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0%)
10:00 Italia
: PIL, annuale (preced. 0,6%)
10:00 Italia
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
10:30 Regno Unito
: Crediti consumo, mensile (preced. 2,08 Mld £)
10:30 Regno Unito
: M4, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,4%)
11:00 Italia
: Tasso disoccupazione (atteso 5,8%; preced. 5,7%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,2%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 1%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 1,8%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
15:45 USA
