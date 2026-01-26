Milano 17:24
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 26 gennaio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 26 gennaio 2026
(Teleborsa) -
Lunedì 26/01/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 110,5 punti; preced. 109,8 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,5%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 88,3 punti; preced. 87,6 punti)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 3,1%; preced. -2,2%)
14:30 USA: Indice CFNAI
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,21 punti)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. -10,9 punti)

Martedì 27/01/2026
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 90 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10%; preced. 10,45%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -5 punti; preced. -7 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90,1 punti; preced. 89,1 punti)

Mercoledì 28/01/2026
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -25,7 punti; preced. -26,9 punti)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 96,5 punti)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 96,6 punti)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 14,1%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,6 Mln barili)

Giovedì 29/01/2026
06:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 37,1 punti; preced. 37,2 punti)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3%; preced. 3%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 6,92 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 97,1 punti; preced. 96,7 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -12,4 punti; preced. -13,1 punti)
11:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,5%)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso -1,9%; preced. -2,9%)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 4,9%; preced. 4,1%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 202K unità; preced. 200K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -44,5 Mld $; preced. -29,4 Mld $)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. -0,4%)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -120 Mld piedi cubi)

Venerdì 30/01/2026
00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,7%; preced. 1%)
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,4%; preced. -2,7%)
07:30 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
07:30 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,3%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (preced. -0,1%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,3%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,6%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,9%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0%)
10:00 Italia: PIL, annuale (preced. 0,6%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 2,08 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,4%)
11:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,8%; preced. 5,7%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,2%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 1%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 1,8%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 43,3 punti; preced. 43,5 punti)


