Madrid: brillante l'andamento di Unicaja Banco

Unicaja Banco - istituto finanziario con sede in Spagna

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione del 2,34%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,347 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,371. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,331.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)