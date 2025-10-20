Madrid: brillante l'andamento di Unicaja Banco

(Teleborsa) - Avanza l'istituto finanziario con sede in Spagna
, che guadagna bene, con una variazione del 2,34%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,347 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,371. Il peggioramento di Unicaja Banco
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,331.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)