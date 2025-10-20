Milano 13:29
Madrid: brillante l'andamento di Unicaja Banco
(Teleborsa) - Avanza l'istituto finanziario con sede in Spagna, che guadagna bene, con una variazione del 2,34%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,347 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,371. Il peggioramento di Unicaja Banco è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,331.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
