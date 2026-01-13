Madrid: brillante l'andamento di Unicaja Banco

istituto finanziario con sede in Spagna

Ibex 35

Unicaja Banco

(Teleborsa) - Bene l', con un rialzo del 2,02%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 2,851 Euro e supporto a 2,787. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 2,915.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)