Madrid: scambi al rialzo per Telefonica

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda di telefonia spagnola
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Telefonica
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,634 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,738.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)