New York: giornata depressa per Incyte

società biofarmaceutica americana

S&P-500

Incyte

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento dell'1,98%.Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 87,29 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 85,05. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 89,54.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)