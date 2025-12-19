Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 20:02
25.324 +1,22%
Dow Jones 20:02
48.222 +0,56%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

New York: su di giri Incyte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società biofarmaceutica americana, che mostra una salita bruciante del 4,88% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Incyte mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,21%, rispetto a -1% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 98,77 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 104,2. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 109,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
