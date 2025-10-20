Milano 13:32
Parigi: spinge in avanti Kering

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la multinazionale del lusso, che tratta in rialzo del 4,51%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kering più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di breve periodo del colosso del lusso mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 326,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 320,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 332,4.

