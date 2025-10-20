Milano 13:32
42.296 +1,29%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:32
9.389 +0,36%
Francoforte 13:31
24.112 +1,18%

Piazza Affari: accelera l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: accelera l'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata brillante per il comparto bancario a Piazza Affari, che avanza a 30.780,44 punti.
Condividi
```