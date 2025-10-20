Piazza Affari: andamento rialzista per Banca Generali

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo bancario
, che avanza bene dell'1,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Generali
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della banca triestina
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 46,95 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 47,53. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 46,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)