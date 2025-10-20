Milano 13:32
Piazza Affari: andamento rialzista per Banca Generali

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo bancario, che avanza bene dell'1,81%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Generali, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della banca triestina segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 46,95 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 47,53. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 46,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
