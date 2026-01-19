Piazza Affari: rosso per Banca Generali

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario
, con una flessione del 3,52%.
Lo scenario su base settimanale di Banca Generali
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo della banca triestina
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 56,78 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 55,43. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 58,13.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)